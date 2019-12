Inter, Gabigol: trattativa bloccata con il Flamengo

Inter, ancora nessuna apertura per la cessione definitiva di Gabigol al Flamengo

Mancano solo tre giorni alla scadenza del prestito di Gabigol al Flamengo. Il brasiliano si è fatto notare segnando la bellezza di 34 reti ma ancora per la cessione definitiva nulla si è sbloccato.

Come riporta La Gazzetta dello Sport infatti il calciatore non farà ritorno ad Appiano Gentile, anzi, l’idea è proprio quella di guadagnare dalla sua cessione almeno 20 milioni di euro da reinvestire sul mercato. Il club brasiliano però ancora non ha avanzato una proposta ufficiale e da convincere c’è il giocatore stesso che vorrebbe tornare in Europa.