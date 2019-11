Inter, Handanovic commenta la vittoria in rimonta della sua squadra: «Abbiamo ottenuto dei punti che pesano tantissimo»

Samir Handanovic, portiere e capitano dell’Inter, ha commentato la vittoria di Bologna ai microfoni della tv ufficiale nerazzurra. Ecco le sue parole:

«Abbiamo ottenuto dei punti che pesano tantissimo, anche per come sono arrivati in rimonta. Bisogna sempre giocare allo stesso modo al di là del risultato, questo è uno step da fare. Stiamo migliorando da questo punto di vista».