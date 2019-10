Inter, la legge di Lukaku e Lautaro: in coppia vanno sempre in gol

Inter, la legge di Lukaku e Lautaro: schierati titolari in coppia al centro dell’attacco trovano sempre il gol

La dura legge di Lukaku e Martinez. Dura per gli avversari dell’Inter, per ora. Perché l’intesa tra il belga e l’argentino si affina di partita in partita. E anche i numeri danno ragione al tandem obbligato di Conte.

Quando partono insieme titolari, infatti, i due segnano sempre almeno un gol. Se non uno a testa, come capitato anche ieri sera a Brescia. E in campionato sono già arrivati a quota 12 centri complessivi.