Inter, Marotta: «Contro lo Slavia Praga cerchiamo il salto di qualità»

Marotta ha elencato le motivazioni dell’Inter, che sta per affrontare lo Slavia Praga in Champions League: le parole del dirigente

Tanti i temi affrontati da Beppe Marotta, intervenuto a Sky Sport nel pre-partita di Slavia Praga-Inter. Ecco le dichiarazioni rilasciate dal dirigente nerazzurro.

«Lautaro? Ha solo 23 anni ma ha grande autorevolezza. E’ destinato a una grande carriera.. Squadra in cerca del salto di qualità in Champions contro lo Slavia Praga? Certamente, la partita di Dortmund dà un significato preciso: dobbiamo crescere ancora. Lamentele di Conte su Barella e Sensi? Noi dall’inizio dellla stagione abbiamo parlato di un modello nuovo che prevede crescita costante. La vediamo in campionato, meno in Champions. Questi talenti possono diventare campioncini abituandosi al clima della Champions. Solo col tempo e l’esperienza si alza il livello».