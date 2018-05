Continuano i festeggiamenti in casa Inter a seguito della qualificazione alla prossima Champions League. Andrea Ranocchia ha espresso la sua felicità attraverso un tweet.

Non è ancora terminata la festa dopo Lazio-Inter. L’agognata qualificazione in Champions League è finalmente arrivata. Un traguardo che mancava ormai da troppo tempo. L’ultima partecipazione in Champions League risale infatti alla stagione 2011-2012. L’Inter rimane l’ultima squadra ad esser riuscita a conquistare la coppa dalle grandi orecchie. Guidata da Jose Mourinho, la squadra milanese riuscì a trionfare nella stagione 2009-2010 in campionato, Coppa Italia e Champions League. L’unica squadra ad essersi avvicinata a questo risultato è la Juventus, con le due finali del 2015 e 2017. Andrea Ranocchia, difensore dell’Inter, ha voluto condividere con i tifosi nerazzurri il suo momento di gioia attraverso un tweet,

Nel tweet pubblicato compare una foto in cui il difensore nerazzuro si lascia andare ad un pianto di gioia. Ranocchia è di proprietà del club di Milano dal 2011. Durante questi anni il calciatore di Assisi ha avuto due esperienze in prestito. Oltre alla maglia interista ha vestito quelle di Sampdoria e Hull City. Vedremo se farà parte della rosa che giocherà la prossima Champions League, ora si gode il meritato riposo in attesa di notizie sul suo futuro.