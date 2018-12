Inter, settimana decisiva: prima il Psv, poi Marotta

Inter attesa da un crocevia importante: prima la sfida col PSV in Champions League, poi l’arrivo di Beppe Marotta

Dopo il ko di venerdì contro la Juventus, l’Inter di Luciano Spalletti è attesa da una settimana decisiva come sottolinea il Corriere dello Sport: domani la sfida casalinga contro il PSV Eindhoven in Champions League, crocevia fondamentale per il cammino europeo dei nerazzurri, e poi dall’arrivo di Beppe Marotta. Già delineato il trasferimento dell’ex ad della Vecchia Signora, un rinforzo di livello a livello dirigenziale per tentare il definitivo salto di qualità dentro e fuori il campo: sette giorni fondamentali per il Biscione…