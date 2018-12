Inter, Spalletti e la bestia bianconera: 20 sconfitte in 26 partite contro la Juve

Il tecnico dell’Inter Luciano Spalletti ha subito l’ennesima sconfitta contro la Vecchia Signora. Poche gioie per il tecnico dal suo esordio

Una vera e propria bestia… bianconera! Questo, come mostra il Corriere dello Sport in prima pagina, è quello che rappresenta la Juventus per Luciano Spalletti. Il tecnico nerazzurro ha infatti perso contro la Vecchia Signora ben 20 volte sulle 26 partite disputate da quando allena in Serie A. Solo due le vittoria, una addirittura nel 2006 in Coppa Italia a Torino, l’altra in casa a maggio 2017 quando alla sua Roma servivano i 3 punti per la Champions League. Venerdì sera, all’Allianz Stadium, l’ennesima batosta, dopo quella incredibile dello scorso aprile segnata dalle polemiche.