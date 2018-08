L’Inter può esultare: Spalletti non dovrà tagliare nessuno dalla lista Champions

L’Inter a metà luglio ha raggiunto un accordo con la Uefa che permetterà a Luciano Spalletti di non tagliare nessuno dalla lista Champions

L’Inter può esultare. Come riporta il Corriere dello Sport, infatti, a metà luglio, i nerazzurri hanno trovato un accordo con la Uefa che permetterà a Luciano Spalletti di non tagliare nessuno dalla lista Champions di 22 elementi. Una grande notizia per i nerazzurri. Nel compilare la lista Champions 2018-19 l’Inter deve attenersi a limitazioni simili, ma non identiche, a quelle con cui ha fatto i conti per consegnare la lista di Europa League 2016-17 ovvero può inserire nuovi acquisti per un valore analogo a quello delle cessioni effettuate. Complice questo meccanismo, partendo dalla base della lista europea 2014-15 (l’ultima presentata prima della firma del settlement nella primavera 2015), due anni fa rimasero fuori Kondogbia, Joao Mario, Gabigol e Jovetic. A conti fatti adesso per il club fare una lista Champions partendo dalla base del 2016-17 sarebbe stato complicato perché quella era un’Inter in ricostruzione, che non aveva giocatori con un mercato ‘incredibile’, che ha perso diversi elementi a parametro zero e per giunta nelle ultime due stagioni i valori dei cartellini dei calciatori hanno avuto, complice l’effetto Neymar, un’impennata.

L’Uefa ha tenuto conto di questi fattori. Nyon inserisce nel cumulo delle cessioni nerazzurre non solo i milioni provenienti dai giocatori iscritti alla lista 2016-17 (Murillo, Eder, Banega, Medel…), ma anche quelli arrivati da chi in quella lista non c’era, per esempio Kondogbia, Jovetic e i giovani della Primavera sacrificati. Di fatto per l’Inter l’ultima lista non è più la base di partenza per compilare la prossima, altrimenti sarebbero stati dolori. E siccome Gardini, Ausilio e Baccin negli ultimi quattordici mesi hanno lavorato bene in uscita, il tesoretto che ne viene fuori in questo momento consente all’Inter di inserire tutti gli elementi in rosa (compresi Dalbert, Skriniar, Gagliardini, Vecino e i nuovi acquisti 2018-19). E’ chiaro però che se ci saranno nuovi arrivi importanti, il discorso sarà diverso perché a quel punto ci dovranno essere altre cessioni per fare altro spazio, ma per ora la lista è a posto.