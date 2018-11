James Rodriguez e Pogba: Juve alle grandi manovre

La Juventus sulle tracce di James Rodriguez e di Paul Pogba. Il colombiano scaricato dal Bayern, il francese grande obiettivo

La Juventus sogna un doppio colpo: James Rodriguez più Paul Pogba. Il centrocampista francese rimane al primo posto nella classifica di gradimento dei tifosi ma anche della dirigenza bianconera in vista delle prossime campagne acquisti. La Juve in realtà ha già fatto un tentativo concreto in estate ma lo United ha chiuso le porte. Tra qualche mese le cose potrebbero cambiare. Il francese non ha chiuso le porte a un ritorno e l’operazione non è impossibile. Attenzione poi alle novità proveniente dal fronte James.

Il colombiano è in prestito biennale con riscatto dal Real Madrid. Il Bayern Monaco, stando alle ultime indiscrezioni, potrebbe non riscattare l’ex Monaco e Porto per 42 milioni di euro, la cifra pattuita. Jorge Mendes, suo agente, si sta già muovendo per trovare una nuova sistemazione al suo assistito. J. Rodriguez dunque potrebbe fare ritorno al Real Madrid, ma solo per poco. In caso di mancato riscatto è pronta a inserirsi la Juventus, che da tempo segue il giocatore colombiano, 11 presenze e 3 gol tra Bundesliga e Champions League in questa stagione. I bianconeri potrebbero avviare i contatti con il Real Madrid e presentare un’offerta importante ai Blancos. Attenzione però alle possibili uscite. Il Bayern, senza James, potrebbe tuffarsi su Paulo Dybala…