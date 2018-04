Una coniglietta tutto pepe: Jennifer ha un regalo per i milanisti – FOTO

Jennifer Gueli De Marco regala ai rossoneri un set da urlo

Curve bollenti come il sole della sua Sicilia ed una passione rossonera sfrenata: Jennifer Gueli De Marco non ha di certo remore a mostrarsi in tutta la sua statuaria bellezza di fronte all’obiettivo del fotografo. Per lei, che si definisce «milanese di adozione», del resto la sensualità è molto più che una semplice arma. Laureata in Lettere, la mediterranea Jennifer comincia la sua carriera partecipando ad alcuni concorsi di bellezza e studiando recitazione, poi si dedica totalmente alla professione di fotomodella per alcuni brand di lingerie ed infine al burlesque, l’altra sua grande passione (dopo quella per il Milan). Da lì a Playboy il passo è brevissimo, così la Gueli diventa anche “coniglietta”, lasciando intravedere alcune delle doti che, siamo pronti a scommetterci, la renderanno molto famosa.

«Una sera, ubriaca persa come se non ci fosse un domani, mi sono catapultata sulla passerella durante una sfilata ed ho iniziato a spogliarmi: la security ha dovuto caricarmi sulle spalle e rinchiudermi in camerino!», ci racconta Jennifer presentandoci alcune delle foto realizzate per un servizio con la maglia milanista. Perché in fin dei conti la De Marco – che pare uscita da una commedia sexy degli anni ’80 – è tutta in questo racconto: simpatia e spregiudicatezza compresse in un corpo da favola. Anche la passione rossonera non poteva essere da meno rispetto ad un carattere così esplosivo: «Mio padre ha sempre tifato Inter, così io da figlia ribelle quale sono ho deciso sin da piccola di tifare Milan. Il mio calciatore preferito è sempre stato Kakà». La prossima pazzia, promette Jennifer, potrebbe essere un tatuaggio dedicato ai rossoneri, di cui ovviamente non perde nemmeno una partita. Da una così ci si può aspettare davvero tutto in nome dell’imprevedibilità.

