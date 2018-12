L’attaccante del PSG Jesé Rodriguez spende 5mila euro soltanto in televoto per eliminare la ex fidanzata Aurah Ruiz dal Gran Hermano VIP, ovvero il Grande Fratello VIP spagnolo

Di lui si erano un po’ perse le tracce: Jesé Rodriguez fino a un paio di anni fa era il nuovo talento emergente del calcio spagnolo. L’esterno sinistro, esploso nel Real Madrid, era stato uno degli acquisti di punta del 2016 del Paris Saint-Germain, salvo poi rivelarsi un mezzo flop. Da allora, per Jesé, è andato quasi tutto male: una parentesi mediocre al Las Palmas, un’altra perfino peggiore allo Stoke City e, quest’anno, il ritorno al PSG dove, di fatto, vive da separato in casa (non è nemmeno inserito in lista Champions). A soli 25 anni, Jesé ha già vissuto più vite calcistiche insomma e pure nel privato non scherza di sicuro: dopo una burrascosa relazione con showgirl Aurah Ruiz, da cui è nato un figlio – Nyan – il giocatore spagnolo è tornato a fare wild life, tra spese folli e pure tamarrate varie.

L’ultima poi, ha semplicemente dell’incredibile. Sì, perché Aurah di recente è stata una delle concorrenti del Gran Hermano VIP, la versione spagnola del Grande Fratello VIP. Appena eliminata, la Ruiz è venuta a conoscenza di una brutta sorpresa rivelata dai giornalisti di Cazamariposas: dietro la sua esclusione dalla casa più spiata di Spagna, si sarebbe infatti celato proprio il vendicativo Jesé che, addirittura, avrebbe speso la bellezza di oltre 5mila euro in televoto per farla fuori. Per un giocatore dall’ingaggio altissimo (forse pure troppo, considerate le prestazioni in campo: 3,5 milioni l’anno) 5mila euro – direte voi – sono noccioline. Che poi, volete mettere la soddisfazione di una cosa così? Soldi spesi benissimo…