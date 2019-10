Juve, Christillin sicura sul conto dell’asso portoghese: «Sì, questo Cristiano Ronaldo merita il Pallone d’Oro»

(dal nostro inviato al Circolo della Stampa) – Nella sempre suggestiva location del Circolo della Stampa di Torino, in occasione della presentazione del libro “Juventus, storia di una passione italiana”, la tifosissima bianconera Evelina Christillin è intervenuta sui temi dell’attualità bianconera.

E, in particolar modo, su quelli relativi a Cristiano Ronaldo. «Ho assistito recentemente sia a Montecarlo per il premio Uefa che a Milano per quello FIFA alle vittorie di altri calciatori, per quanto Ronaldo fosse in finale. Mi auguro che per il Pallone d’Oro possa toccare a lui, se lo meriterebbe».