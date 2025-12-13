Juve in vendita? Elkann riceve una grande offerta, ma…ecco la risposta che spiazza tutti!

Juve in vendita? Elkann dice no: il futuro della Juventus resta in famiglia

Negli ultimi giorni il mondo Juve è stato scosso da una notizia clamorosa: la proposta miliardaria di Tether per acquistare la maggioranza della Juventus. Un’offerta senza precedenti, pari a circa 1,1 miliardi di euro per il controllo del club, accompagnata dalla promessa di un ulteriore miliardo da investire immediatamente sul mercato. Numeri impressionanti che, però, non sembrano sufficienti a cambiare il destino della Juve.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, John Elkann e la holding Exor avrebbero già deciso di respingere l’offerta, senza attendere la scadenza dell’ultimatum fissata per il 22 dicembre. La Juve, per la famiglia Agnelli-Elkann, non è soltanto una società calcistica o un’operazione finanziaria: rappresenta un patrimonio storico, culturale e affettivo che va oltre qualsiasi valutazione economica.

Il messaggio che filtra dagli ambienti vicini alla proprietà è chiaro: la Juve non è in vendita. Nonostante le difficoltà economiche affrontate negli ultimi anni e le ricapitalizzazioni necessarie per garantire stabilità al club, Exor considera la Juventus un “gioiello di famiglia” da tutelare e rilanciare, non da cedere a investitori esterni, nemmeno se provenienti da colossi del mondo delle criptovalute.

Il rifiuto all’offerta di Tether assume quindi un valore simbolico molto forte. Da un lato conferma il legame profondo tra la Juve e la famiglia che la guida da oltre un secolo; dall’altro aumenta le aspettative dei tifosi, che ora chiedono alla proprietà di dimostrare questo amore anche attraverso investimenti concreti per riportare la squadra ai vertici del calcio italiano ed europeo.

La Juve resta dunque saldamente nelle mani di Elkann ed Exor. La partita con Tether sembra chiusa, ma quella per il rilancio sportivo e finanziario della Juventus è più aperta che mai. I prossimi mesi saranno decisivi per capire se la “questione di cuore” diventerà anche una strategia vincente

