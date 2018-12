Margot ancora nuda per la Juve? Lo chiede l’Europa – VIDEO e FOTO

Margot Ovani incollata alla tv per Juventus-Inter: la modella italo-francese è diventata vero e proprio idolo del popolo bianconero grazie ad un indimenticato bodypainting nel 2017

Meno di un paio di stagioni fa circa il suo bodypainting a tinte esclusivamente bianconere fatto poco dopo la finalissima di Champions League di Cardiff contro il Real Madrid di Cristiano Ronaldo, aveva provato a consolare i tifosi (leggi anche: MARGOT E IL BODYPAINT PER LA JUVE – FOTO). Alla fine la Margot Ovani, tifosa juventina sfegatata della prima ora, si può dire che fosse comunque riuscita nell’intento: la modella italo-francese – occhi da gatta, fisico longilineo e praticamente perfetto, gambe lunghissime – dopo una brevissima esperienza televisiva all’Isola dei Famosi, è diventata una vera e propria star sui social (attualmente il suo profilo Instagram vanta circa 112mila followers), idolo indiscusso del popolo bianconero, che acclama un nuovo total nude (o quasi) come quello che aveva fatto strabuzzare gli occhi di tutti nel giugno del 2017.

Che poi, negli ultimi mesi di cose ne sono cambiate in casa bianconera, a partire proprio da Cristiano Ronaldo, non più avversario ma amico (con conseguenti rischi minori di vedersi rovinata la festa da lui). Adesso i tempi sarebbero pure maturi per una nuova “esibizione di talento” della Ovani, diciamo così e lo dimostra il fatto che l’altro giorno lei stessa, incollata alla tv per assistere a Juventus-Inter in compagnia di alcune amiche, pare aver portato finalmente bene alla Vecchia Signora, dominatrice più che mai del campionato italiano (che ne parliamo a fare?) e proiettata già ai prossimi ottavi di Champions, il vero obiettivo di questa stagione. Insomma Margot, se hai un conto in sospeso con la coppa dalla grandi orecchie, sappi pure che un nuovo bodypainting propiziatorio ci starebbe bene, ma lo diciamo in maniera disinteressata: ce lo chiede l’Europa.