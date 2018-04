La “chica” del Real di nuovo all’attacco: Juve, ti ricordi di Mirtha? – FOTO

Mirtha Sosa sprona il suo Real contro la Juve

Immancabile come nella più classica delle occasioni, Mirtha Sosa torna all’attacco contro la sua vittima preferita: la Juventus. Lei è la modella paraguaiana di Playboy beniamina del Real Madrid: più che una passione, quasi una ossessione quella per le Merengues nel caso di Mirtha, che ha di fatto tappezzato i propri account social – quello Instagram in particolar modo – di articoli e foto riguardanti la squadra spagnola e Cristiano Ronaldo. Il match di questa sera contro i bianconeri dunque, capirete bene, che per Mirtha dovrebbe essere ben più di una semplice partitella tra squadre che si giocano una coppa.

Così immaginiamo che Mirtha sia già in clima pre-gara e, dopo aver celebrato l’ultima vittoria in Champions League dei suoi quasi un anno fa proprio contro la Juventus (leggi anche: MIRTHA CELEBRA RONALDO E I SUOI – FOTO), la showgirl sudamericana, ormai praticamente madridista di adozione, anche stavolta non mancherà di deliziare i tifosi del Real con qualche nuovo scatto sullo stile di quelli che abbiamo già visto…

#halamadrid #realmadrid #halamadridhastalafinal A post shared by Mirtha Sosa (@mirthasosa) on Apr 2, 2018 at 1:22pm PDT