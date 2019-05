Non solo Madre Natura: nella puntata “Juve contro tutti” di Ciao Darwin incanta anche la modella friulana Beatrice Ferrauti con il suo defilé a tinte rigorosamente bianche e nere…

Anche nell’ultima puntata di Ciao Darwin di venerdì dedicata agli juventini contro il resto del mondo si sono raggiunti enormi picchi di… lasciamo immaginare il resto. A far andare in tilt la rete non soltanto le forme pressoché perfette della Madre Natura di turno, la modella brasiliana Michelly Sander (fidanzata dell’attaccante della Spal Andrea Petagna), ma pure il comparto femminile da una parte e dall’altra. Su sponda bianconera, nella consueta prova defilé, ha suscitato curiosità in particolar modo una delle modelle scese in passerella il cui nome è stato a lungo cercato dagli utenti del magico mondo dei social.

Si tratta della friulana Betriace Ferrauti, originaria di Tarvisio ed ex concorrente di Miss Italia (oltre un anno fa si era fermata alle preselezioni finali). La 22enne, studentessa di Relazioni Pubbliche, ha confessato si ambire ad entrare nel mondo dello spettacolo (e non stentiamo a crederlo visti i numeri mostrati durante la sfilata). Il suo sogno nel cassetto? «Mi piacerebbe essere completa e saper fare più cose. Eccellere in tutto quello che faccio, dare il massimo e fare il meglio possibile: questo è ciò che mi guida nella vita». Non c’è che dire, una juventina in tutto e per tutto: anche Giampiero Mughini approva.