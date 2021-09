Juventus Chelsea, l’Allianz Stadium è sold-out! La nota

Juve Chelsea: sono andate esaurite le disponibilità di tagliandi per l’esordio stagionale dei bianconeri in Champions League

Cresce l’attesa per Juve Chelsea. Questa sera i bianconeri sfideranno i campioni d’Europa in carica. Come comunicato dalla Juventus, l’Allianz Stadium è sold-out:

«Una grande partita, una grande notte. E tutto l’affetto dei tifosi bianconeri, che questa sera spingeranno i giocatori in campo contro i Campioni d’Europa in carica.