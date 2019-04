Luca Coccolo è il giovane difensore della Juventus salito alla ribalta per la convocazione contro la Spal: la fidanzata Carlotta Corsetti racconta l’inizio della loro storia

Luca Coccolo è il difensore della Juventus U23 convocato da Massimiliano Allegri per la sfida contro la Spal della scorsa settimana: pur non essendo sceso in campo, il 21enne calciatore originario di Cirié, provincia di Torino, ha comunque destato l’attenzione dei social (come del resto altri giovani compagni di squadra chiamati dal tecnico bianconero a rimpolpare una rosa di fatto rivoluzione per il turnover in vista della partita di Champions League con l’Ajax). A parlare per lui non tanto le giocate e la carriera (sin qui praticamente sempre in bianconero), ma la fidanzatina Carlotta Corsetti.

«Frequentavamo gli stessi amici e la stessa zona così abbiamo iniziato a sentirci. All’inizio ci provava con me con i like su Instagram», ha dichiarato Carlotta nel corso di una intervista qualche tempo fa in merito alla relazione con Coccolo. La Corsetti, parlando dell’attitudine in campo del fidanzato, ha quindi aggiunto: «Lui è molto, ma molto diligente. Prima di una partita posa il telefono almeno tre o quattro ore prima perchè vuole concentrarsi sulla partita e non sul resto. Lo ammiro molto per questo».