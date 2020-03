Juventus favorita allo Scudetto: il motivo

La Juventus è la favorita nella corsa allo Scudetto: il motivo è la rosa extralarge. Quanto valgono le riserve

La Juventus è la favorita alla lotta Scudetto, qualora la Serie A riprendesse a giocarsi dopo l’emergenza Coronavirus. Il segreto dei bianconeri è una rosa extralarge, che garantisce un’ottima tenuta fisica corale e numerose scelte a disposizione del tecnico Maurizio Sarri.

Basti pensare che le riserve juventine valgono complessivamente 350 milioni di euro. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il lusso di tenere calciatori del calibro di Paulo Dybala e Miralem Pjanic in panchina non è da tutti.