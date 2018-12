Juventus-Inter, nel 2019 sarà rivoluzione: in pentola bollono tanti acquisti

Juventus-Inter dal campo al calciomercato: nel mirino giovani di valore e grandi giocatori, nel 2019 sarà rivoluzione.

La rivalità Juventus-Inter, squadre che si sfideranno venerdì sera all’Allianz Stadium nel primo Derby d’Italia del 2018-19, caratterizzerà i prossimi anni del calcio italiano. Entrambe le società sono pronte a farsi guerra anche sul calciomercato e ad apportare una profonda rivoluzione all’attuale rosa.

Come riporta il quotidiano torinese “Tuttosport”, nel taccuino del D.s. bianconero Fabio Paratici ci sarebbero 4 giocatori: De Ligt, Marcelo,Pogba e Isco. Dal canto suo l’Inter non starà a guardare: il club milanese, con l’arrivo di Beppe Marotta, punta a rafforzarsi nella prossima stagione con Federico Chiesa, per il quale prova il sorpasso sui grandi rivali, e insegue altri 3 colpi: Milinkovic-Savic, Darmian e Martial.

