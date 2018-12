Juventus-Inter, sfida fra bomber: Cristiano Ronaldo contro Icardi

Cristiano Ronaldo contro Icardi: sfida nella sfida all’interno del Derby d’Italia sarà il confronto fra i due attaccanti:

Non mancano i temi in vista del Derby d’Italia fra Juventus e Inter che si giocherà a Torino. Cristiano Ronaldo contro Icardi: fra questi c’è sicuramente il confronto fra i bomber delle due squadre, Cristiano Ronaldo per i bianconeri e Mauro Icardi per i nerazzurri. Al momento il fuoriclasse portoghese è il capocannoniere della Juventus e dell’intera Serie A con 10 gol, mentre Icardi, che ha giocato di meno di CR7, è fermo a 8 marcature.

Saranno loro a prendersi carico dei gol delle due squadre all’Allianza Stadium, provando a trascinare i compagni verso quella che sarebbe un’importante vittoria.

IL RETROSCENA: CRISTIANO RONALDO POTEVA ESSERE DELL’INTER