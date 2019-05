La pornodiva veneziana Vittoria Risi, tifosa dichiarata della Juventus, parla del proprio amore nei confronti dei bianconeri… e di Cristiano Ronaldo

Bianconera lo è sempre stata, come dimostrano le foto pubblicate in passato sui propri account social: Vittoria Risi, la famosa pornodiva veneziana, intervista da Il Bianconero si è soffermata più nei dettagli sulle origini del proprio amore nei confronti della Juventus. La passione è cominciata molto tempo fa: «Mi sono appassionata alla Juve grazie al mio vicino di casa, aveva tutte le figurine bianconere e impazziva completamente per questa squadra. Mi sono detta: forse non sono così male». Da lì l’inizio di una lunga storia, culminata più di recente con l’amore (platonico) nei confronti di Cristiano Ronaldo.

«Ronaldo come professionista è esemplare, sa vendere il suo aspetto ma è anche molto disciplinato nello sport», ha confessato Vittoria, andando più nei dettagli… «Il più trasgressivo della Juve? Ronaldo non si può dire, però può sorprendere. Tutti i precisini, sotto sotto, hanno delle trasgressioni. Io come Ronaldo, sono una professionista e perfezionista, però dietro sono molto trasgressiva». Impossibile allora non chiederle quale calciatore juventino vedrebbe bene per un film pornografico: «Sono un po’ birichini… Ronaldo è il più bello. Come gusto preferisco lui».