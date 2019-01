Il contro-pronostico di Giada: Milan, sarà vittoria ai rigori! – VIDEO e FOTO

Il pronostico della super-tifosa rossonera Giada Maggioni in vista della finale di Supercoppa Italiana tra Juventus e Milan

Se la sfida può sembrare proibitiva sulla carta, allora tanto vale affidarsi alla speranza. Il Milan è atteso dalla battaglia di Gedda contro la Juventus: in palio la Supercoppa Italiana. Una partita in cui la squadra rossonera – inutile negarlo – parte senza i favori del pronostico, ma con quelli del tifo. Di un certo tifo almeno, considerando gli aficionados. Tra questi la stellina dei social Giada Maggioni, aspirante modella classe 1997 milanese di Cassano d’Adda e volto alquanto conosciuto ai tifosi rossoneri. Giada, che su Instagram vanta già da un po’ mesi un certo seguito (con un profilo da poco riaperto dopo la chiusura del primo) e persino un paio di fanpage a lei dedicate, è la risposta milanista all’offensiva bianconera degli ultimi giorni (guarda anche: LA JUVENTINA ELISA LANCIA LA SFIDA CON UN CONTEST – VIDEO E FOTO).

Rossonera sin dall’infanzia (“colpa” del padre, che l’ha portata allo stadio sin da piccola per seguire il Milan), la Maggioni – fisico slanciato, capelli scuri e sguardo da cerbiatta – prova a pronosticare una vittoria al cardiopalma ai rigori da parte della squadra allenata da Gennaro Gattuso dopo una partita piuttosto tirata (un po’ come avvenuto oltre un paio di anni fa in quel di Doha, non molto lontano da dove stasera Juve e Milan torneranno a sfidarsi). Per sapere se il pronostico è quello giusto, toccherà aspettare ancora qualche ora, nel frattempo abbiamo un’idea di come alleggerire l’attesa…