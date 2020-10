Juventus Napoli LIVE: ecco cosa può succedere stasera

Juventus Napoli LIVE: tutti gli aggiornamenti in merito al match di Serie A dopo la decisione della Asl di non far partire gli azzurri

Potrebbe non disputarsi Juve Napoli. La Asl Napoli 2 Nord ha deciso di non far partire gli azzurri dopo le positività di Zielinski e Elmas. Tutti gli aggiornamenti LIVE in merito alla sfida.

Domenica 4 ottobre

11:30 – Una previsione di quanto potrebbe accadere questa sera: alle 19:45 la Juventus consegnerà all’arbitro la propria distinta di gara; alle 20:30 ci sarà il riconoscimento dei giocatori; alle 20:45 il fischio d’inizio e alle 21:30 l’arbitro chiuderà il referto motivando il mancato svolgimento della gara per l’assenza di una squadra.

Cosa può succedere ⬇️

🔴 19.45 consegna distinta di gara all'arbitro da parte di #Juventus;

🔴 20.30 riconoscimento dei giocatori;

🔴 20.45 fischio d'inizio;

🔴 21.30 l'arbitro chiude il referto motivando il mancato svolgimento della gara per l'assenza di una squadra.#JuveNapoli — Giovanni Albanese (@GiovaAlbanese) October 4, 2020

Ore 10:45 – La Juventus, come riferito da Giovanni Guardalà di Sky Sport, questa sera si presenterà all’Allianz Stadium e resterà negli spogliatoi in attesa che l’arbitro Doveri, 45 minuti dopo l’orario previsto per il calcio d’inizio, sancisca da regolamento la mancata presenza del Napoli.

Ore 10:00 – Come riportato da Sky Sport, i giocatori della Juventus questa mattina sono stati sottoposti ad un nuovo giro di tamponi dopo la positività di due componenti dello staff. I risultati saranno noti nel pomeriggio mentre la squadra alle 11 sosterrà l’allenamento di rifinitura.

Ore 9.00 – Il Napoli resta ancorato alla sua posizione: nessuna partenza alla volta di Torino. Come riportato da Sky Sport: «La decisione di restare a Napoli arriva dalla Asl che è al di sopra di tutto: sì, questo è il principio che muoverà la difesa legale del Napoli qualora ci fosse la sconfitta a tavolino per non essersi presentata a Torino. La squadra è rimasta a Napoli».

Ore 08.30 – Asl Napoli 1, la portavoce Anna Tagliaferri: «Gli atleti del Napoli sono residenti in città. Per questo valgono le stesse regole di ogni altro cittadino di nostra competenza, siano essi calciatori, operai, casalinghe, studenti o di qualsiasi altra categoria. La salute va tutelata e difesa per tutti allo stesso modo, col massimo dell’impegno e zelo».

Ore 08.00 – Mattia Grassani, legale Napoli: «In tempo reale abbiamo informato Giudice sportivo di A, Lega, Figc e Juventus che la squadra non poteva partire per Torino, a meno che si volessero commettere reati penalmente rilevanti giocando la partita. Abbiamo allegato tutta la corrispondenza con la Asl e la Regione: il calcio può aspettare. La legge dello Stato è superiore a quella sportiva. Ci sarà l’isolamento di 14 giorni. La soluzione naturale è che i giocatori scelgano come domicilio temporaneo Castel Volturno per continuare ad allenarsi e poi fare soltanto la spola tra casa e lavoro».

Sabato 3 ottobre

Ore 23.30 – «La Lega Serie A conferma che la gara Juventus – Napoli valida per la terza giornata di Serie A TIM, resta in programma per il 4 ottobre alle ore 20:45» si legge nella nota della Serie A. (CLICCA QUI)

Ore 23.15 – La Asl non ha vietato espressamente la trasferta a Torino al Napoli: l’autorità sanitaria ha solamente “costretto” il club a sottoporsi ad isolamento fiduciario (CLICCA QUI)

Ore 23.00 – Il documento della Lega di Serie A dice che le “autorità locali” possono prendere decisioni in merito al match. La dicitura sarebbe però riferita alle autorità del luogo dell’evento: la Regione Campania, dunque, non avrebbe competenze su Juve Napoli (CLICCA QUI)

Ore 22.30 – Juve Napoli non sarà rinviata. Come spiega Repubblica, la Lega di Serie A non rimanderà il match. L’esito, dunque, dipenderà dal Giudice Sportivo e dalla Figc (CLICCA QUI)

Ore 22.00 – La Asl di Napoli 2 Nord ha fatto sapere di aver preso la decisione di non far partire il club in rispetto delle norme nazionali e locali (CLICCA QUI)

Ore 20.30 – La Juve ha fatto sapere che scenderà in campo alle 20.45 di domenica sera. Il club bianconero, dunque, ribadisce la volontà di voler giocare la gara (CLICCA QUI)

Ore 20.00 – Se il Napoli non dovesse presentarsi allo Stadium per il match contro la Juve, il club bianconero potrebbe vincere 3 a 0 a tavolino. Il regolamento della Lega di Serie A, infatti, sembra lasciar intendere questo esito (CLICCA QUI)

Ore 19.00 – La Asl Napoli 2 Nord ha deciso di non far partire il club azzurro. La squadra campana non potrà dunque raggiungere Torino per disputare la sfida di Serie A contro la Juve (CLICCA QUI)

Ore 17.00 – Il Napoli ha comunicato la positività di Elmas. Il centrocampista è il secondo caso dopo Zielinski (CLICCA QUI)