Juventus, Ronaldo e il record presenze in Champions: Casillas a un passo

Ronaldo punta a diventare il giocatore con il maggior numero di presenze in Champions: dopo Maldini, si cerca il sorpasso su Casillas

Cristiano Ronaldo ha contribuito alla vittoria della Juventus sui suoi vecchi rivali dell’Atletico Madrid. Bella prestazione, quella di CR7, che taglia un traguardo storico.

Quella all’Allianz Stadium di ieri sera è stata la presenza numero 175 in Champions League per Ronaldo. Il portoghese supera dunque Maldini (174) e conquista il secondo posto nella classifica assoluta. In vetta c’è Iker Casillas, con ben 188 apparizioni.