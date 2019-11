Juventus, Sarri: «Partita in cui era difficile essere belli»

Juventus, Maurizio Sarri commenta la vittoria contro il Torino, arrivata grazie ad un gol di De Ligt su assist di Higuain

SARRI – «Mi è piaciuta stasera, perché era una partita difficilissima, con il Toro in campo con alte motivazioni. Era una partita in cui era difficile essere belli. Erano condizioni difficili per la loro aggressività. In questo momento la classifica non si deve guardare, senza fare calcoli e mettere dentro punti».