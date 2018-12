Kakà nuovo ds del Psg? Il brasiliano: «Sarebbe straordinario»

Accostato a più riprese a un ritorno al Milan, Kakà potrebbe iniziare la sua carriera da dirigente al Psg: ecco le sue parole

Terminata la carriera da calciatore con la casacca dell’Orlando City, compagine della Major League Soccer, Kakà è pronto ad iniziare l’avventura da dirigente. Nelle ultime settimane si è parlato molto di un suo possibile ritorno al Milan, come collaboratore del duo Leonardo-Maldini, ma attenzione alla tentazione Ligue 1: il Paris Saint-Germain sarebbe sulle sue tracce per il dopo Antero Henrique.

Ecco le parole del Pallone d’Oro 2007 ai microfoni de Le Parisie: «Diventare il nuovo diesse del Psg? Perché no? Conosco bene il presidente Nasser Al-Khelaifi. E’ una brava persona, sarebbe straordinario lavorare per il Paris, una squadra importante e con una grande struttura, sarebbe un’ottima esperienza per me».