Kinsey Wolansky, un’invasione da 2 milioni di follower: l’intrusa della finale di Champions fa boom sui social. Ma Instagram le blocca il profilo

Insomma, basta un’invasione in una finale di Champions per guadagnare 2 milioni di follower. Per maggiori informazioni chiedere a Kinsey Wolansky, la modella che ieri si è regalata una pazza corsa fuori programma sul prato del Wanda Metropolitano rubando la scena a Tottenham-Liverpool.

Gli appassionati di tutto il mondo si sono ‘innamorati’ di lei e qualche miglior modo – per approfondirne la conoscenza – di regalarle un bel follow su Instagram. Così Kinsey, che già prima non era esattamente l’ultima arrivata sui social, è arrivata la bellezza di 2,3 milioni di seguaci. Ma qui c’è l’inghippo: l’account della bella Wolansky – evidentemente sotto osservazione per l’upgrade vertiginoso di follower – è stato poco dopo bloccato da Instagram.