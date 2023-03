La consacrazione di Ilicic: il poker di Valencia-Atalanta dedicato a Bergamo (straziata dal dolore)

La consacrazione di Josip Ilicic contro il Valencia portando l’Atalanta ai Quarti di Champions, e a Bergamo un sorriso durante la pandemia

Tre anni fa avveniva una delle imprese più grandi nella storia dell’Atalanta Bergamasca Calcio: la consacrazione di una squadra (e di un fenomeno) che a Valencia ha lottato e vinto per la sua città: che in quelle ore stava piangendo i suoi cari, cercando di rinascere da un momento drammatico.

10 marzo 2020, Bergamo sta passando il periodo più buio della sua storia: la Pandemia ha messo in ginocchio tutto il mondo, ma specialmente gli ospedali del territorio orobico insieme al personale medico. La città è colpita duramente, ma ciò non fa altro che unire sempre di più bergamaschi: dal dolore nasce la forza tra unione e compassione verso il prossimo, cercando di aiutare più gente possibile. Dall’altra parte, in quel di Valencia, l’Atalanta ha l’obiettivo di passare gli ottavi di Champions: cercando di portare un po’ di sorriso a quella gente che fino a qualche mese fa era sugli spalti a sostenerli, e che ora sta combattendo una partita più delicata.

Spalti vuoti, quelli del Mestalla, creando una vera e propria atmosfera surreale. La partita prende una linea nerazzurra (due rigori realizzati da Josip che ribattono la rete di Gameiro), ma è nella ripresa che avviene la consacrazione di Ilicic. Il Valencia si porta sul 3-2 senza fare i conti con il fuoriclasse atalantino.

Tra il 72′ (una strana coincidenza) e l’82’ sono dieci minuti dove la giostra comincia a girare: prima la tripletta al termine di un perfetto uno-due con Zapata, poi il poker con un sinistro imparabile. 3-4 e quarti di Champions all’Atalanta, con la dedica nel finale tramite la maglia “Bergamo, Mola Mia”. L’illusionista vince il premio come Man Of The Match: il punto più alto della carriera di Josip Ilicic.