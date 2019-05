La cantante spagnola Edurne, fidanzata del portiere del Manchester United David de Gea, spiega nel corso di una intervista la propria intrigante visione delle relazioni a distanza

C’è chi pensa che la distanza uccida l’amore, ma chi invece la pensa anche esattamente all’opposto. Può essere questo il caso della cantante spagnola Edurne, meglio nota alle cronache rosa per essere la fidanzata del portiere David de Gea: lei vive ancora a Madrid, dove è una delle protagonista di Got talent Espana (la versione spagnola di Italia’s got talent), mentre lui, come noto, è in Inghilterra, dove difende i pali del Manchester United, ultimamente tra l’altro con risultati non propriamente granché positivi (come testimoniano anche gli sfottò sui social). Insomma, tanti chilometri tra i due, ma questo non sembra essere un grosso problema per la bella Edurne, anzi…

«Se c’è l’amore la distanza non conta. Ovviamente il partnert ti manca e ci sono dei momenti in cui dici: “Mi piacerebbe rivederlo”, ma anche la distanza in fondo è fondamentale, perché ti eccita e poi ti godi il momento. Bisogna essere pazienti e sostenersi a vicenda: sostegno e amore sono cose importanti per una relazione», le parole della wag spagnola nel corso di una intervista. A proposito proprio del termine “wag”, acronimo inglese di “wives and girlfriends” (moglie e fidanzata dei calciatori), diventato utilizzatissimo in tutto il mondo, Edurne spiega: «Non mi piace essere etichettata, per me è un concetto molto maschilista». Touché.