La sexy wag Ruby come Georgina: meglio mora o bionda? – VIDEO e FOTO

Ruby Mae, la fidanzata della stellina del Tottenham Dele Alli, e i dubbi di look: meglio mora o meglio bionda?

Diciamocelo chiaramente: bionda o mora che sia, Ruby Mae resta una gran bella… ragazza. Lei, per i meno informati, è una delle wags d’oltremanica più famose del momento: fidanzata da un paio di anni con la stellina della nazionale inglese e del Tottenham Dele Alli, vanta un seguito su Instagram di quasi 90mila followers (mica male). In Russia, agli ultimi Mondiali, è stata in assoluto una delle protagoniste sugli spalti e sui social: la modella classe 1995 ad oggi è contesa dai più grandi brand di abbigliamento e fa parlare tanto anche per l’indubbia somiglianza con un’altra delle sexy star del momento, la cantante Dua Lipa.

Somiglianza, è bene dirlo, messa in evidenza soprattutto negli ultimi tempi, quando Ruby ha scelto di tornare mora: fino a qualche tempo fa, infatti, la bella modella inglese appariva con un look decisamente platinato e sopra le righe. Look al quale potrebbe (e vorrebbe) tornare, per questo Lady Alli ha interpellato i suoi seguaci sui social (simlmente a quanto fatto anche da un’altra illustre collega, Georgina Rodriguez, fidanzata di Cristiano Ronaldo, qualche settimana fa, leggi anche: IL DUBBIO DI GEORGINA – FOTO) e ha posto loro la fatidica domanda: meglio mora o meglio bionda? A noi, sinceramente, piace in entrambi i modi…