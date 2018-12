Pellè fortunello: la promessa di Viky per Natale – VIDEO e FOTO

Pellé in vacanza con la bella Viky Varga: l’attaccante leccese dello Shendong Luneng si gode una vita da favola di fianco alla modella olandese, che fa una promessa verso il Natale…

“Una vita in vacanza” è stato il tormentone musicale in voga fino a qualche mese in Italia. Un successo liberamente ispirtato a fatti reali: la vita di Graziano Pellè. L’ex attaccante del Parma, attualmente in forza ai cinesi dello Shendong Luneng, con la fine del Chinese Superleague ha deciso di emigrare verso mete più esotiche. Non che in Cina se la passi effettivamente male: 16 sono i gol segnati la scorsa stagione dal bomber leccese (comunque non pochi), ma 16 sono pure i milioni di euro netti che guadagna attualmente di ingaggio (comunque troppi). Insomma, Pellé è perennemente in vacanza pure quando tecnicamente non lo è.

Di fianco a lui c’è sempre l’atomica Viky Varga, la modella ungherese da anni ormai compagna fidata ed inseparabile: Graziano la conobbe ai tempi della sua permanenza nel Feyenoord e da allora è “ammmore” vero. Del resto, le qualità della bella Viky sono indiscutibili sotto ogni punto di vista: davanti, di spalle, di lato… Insomma, tutto lascia intendere che anche le prossime festività per Pellè saranno all’insegna del benessere con una promessa, quella indirizzata dalla Varga (mai cognome avrebbe potuto essere più profetico, ma è soltanto una questione di vocali) ai suoi followers numerosi su Instagram: «Prometto di essere una brava ragazza per Natale». Per i nostri cuoricini è già troppo… Basta così dai.