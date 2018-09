Lady Rugani nuova padrona de Il Processo di Biscardi – FOTO

Michela Persico, alias lady Rugani, padrona di casa della nuova edizione de Il Processo di Biscardi in onda da lunedì 17 settembre su 7Gold

Nuova stagione, nuovo volto per Il Processo di Biscardi: la celeberrima trasmissione del lunedì sera, dedicata alle moviole e alle accese discussioni sulla giornata appena conclusa, avrà quest’anno una nuova padrona di casa. Si tratta della bella Michela Persico, già nota alle cronache rosa per la propria relazione con il difensore della Juventus Daniele Rugani. La Persico succede all’ex Velina Giorgia Palmas, divenuta nel frattempo il volto di punta di Milan TV, la tv ufficiale rossonera, alla guida del programma che fu di Aldo Biscardi a partire dal lontano 1983 fino al 2016, poco prima della scomparsa avvenuta lo scorso anno. A coadiuvare lady Rugani la giornalista Giovanna Martini.

«Per me è un grande onore avere l’opportunità di condurre una trasmissione così prestigiosa ed un piacere entrare a far parte della grande famiglia di 7Gold– ha fatto sapere la Persico – . Non vedo l’ora di iniziare e sono convinta che, con una squadra così, potremo lavorare bene per dare soddisfazione alle grandi aspettative che ha il pubblico». Confermata anche quest’anno l’immancabile moviola, denominata “Il VAR dello Sport” e governata da Maurizio Biscardi. Ci sarà anche un angolo di approfondimento – sempre condotto dalla Persico – denominato “Prova d’Appello” al termine della trasmissione, dalle ore 23.30. La nuova edizione del Processo andrà in onda a partire da lunedì 17 settembre 2018 dalle ore 20.45 sulle frequenze di 7Gold.