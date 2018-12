Jovana Svonja, la modella moglie dell’attaccante del Chievo Filip Djordjevic, provoca su Instagram e, in reggipetto leopardato, regala un’altra delle sue perle filosofiche…

«Non mi piace la gente, mi piacciono il rock’n’roll, il sesso e la pizza. In quest’ordine». Probabilmente non è una delle massime citazioni di Giacomo Leopardi, ma ha comunque un suo perché se a darla è Jovana Svonja, meglio conosciuta da un po’ di anni a questa parte come Jovana Djordjevic. Lei è la moglie di Filip Djordjevic, l’attaccante serbo del Chievo che, nelle ultime stagioni, non è che abbia propriamente incantato sul campo per gesta tecniche prima a Roma (sponda Lazio), poi a Verona. In compenso, ha incantato appunto la sua dolcissima metà: l’account Instagram della modella serba Jovana è diventato meta di pellegrinaggio di tantissimi e non staremo certo qui a spiegarvi ulteriormente il perché.

In una delle ultime foto postate, la Lolita di Novi Sad è intenta a mangiare un gustoso pezzo di pizza in reggiseno leopardato: bonjour finesse! Eppure la citazione che accompagna l’immagine è di per sé quasi poetica: una dichiarazione di intenti nella quale Jovana stabilisce in perfetto ordine di priorità le sue preferenze. Ci chiediamo soltanto come mai il rock’n’roll venga prima del sesso ma, soprattutto, prima della pizza.