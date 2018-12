Tra il Milan e Fabregas c’è l’ostacolo Daniella – FOTO

Daniella Semaan, la moglie di Cesc Fabregas, possibile ostacolo nella trattativa tra Milan e Chelsea: la donna non vorrebbe lasciare Londra a stagione in corso

Come spesso avviene nel mercato, galeotte (e decisive) sono le mogli dei calciatori. Una di quelle, Daniella Semaan, potrebbe diventare un problema per il Milan, che è sempre più deciso a dare la caccia in vista di gennaio a Cesc Fabregas. Lei è appunto la moglie del centrocampista spagnolo del Chelsea e, stando alle ultime indiscrezioni, sarebbe abbastanza perplessa circa la possibilità di lasciare Londra dopo Natale. Le motivazioni non sarebbero per nulla legate alla possibile destinazione milanese, in genere molto apprezzata dalle compagne dei calciatori, ma proprio all’eventulalità di lasciare a stagione in corso una città che ormai da diversi anni la famiglia Fabregas sente propria. Di mezzo ci sono le questioni scolastiche dei figli: Daniella non vorrebbe trasferire durante l’anno i bambini.

Nonostante questa la pista Fabregas per il Milan resta caldissima: al giocatore i rossoneri avrebbero offerto un contratto di due anni e mezzo a circa 4,5 milioni di euro netti a stagione, mentre il giocatore ne chiederebbe 6 per tre anni. Il Chelsea potrebbe lasciar partire lo spagnolo e la trattativa con i rossoneri, come già raccontato, sarebbe instradata anche tramite l’inserimento di Tiemoué Bakayoko, giocatore dei Blues attualmente in prestito proprio al Milan. Si valutano insomma le varie possibilità sul piatto, ma certo, ovviamente molto passa dalla volontù di Lady Fabregas.