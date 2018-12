PSG: nuovo amore per Neymar dopo la rottura con Bruna? Secondo i bene informati si tratterebbe dell’attrice brasiliana Giovanna Lancellotti: i primi indizi sparsi dalla coppia sui social

Nuovo amore in vista per Neymar dopo la fine della burrascosa relazione, durata ben cinque anni, con la modella e attrice Bruna Marquezine. Il nome della nuova (presunta) fidanzata di O’Ney adesso avrebbe ufficialmente un nome e pure un volto. Si tratterrebbe, guarda caso, di un’altra attrice: l’italo-brasiliana Giovanna Lancellotti, 25 anni. Tra l’attaccante del Paris Saint-Germain e la Lancellotti la scintilla sarebbe scoppiata ormai, secondo i pettegolezzi, già da un po’ di settimane. Sarebbe anzi lei per i bene inforrmati la causa della rottura dalla Marquezine, ufficializzata però solo qualche giorno fa.

Ad uscire allo scoperto per primo sarebbe stato proprio Neymar tramite un messaggio in codice (ma nemmeno tanto) in risposta ad una delle foto pubblicata da Giovanna sul proprio account Instagram e raffigurante un panorama londinese con tanto di London Eye (la celebre ruota panomarica della capitale inglese) di sfondo: «Tu sei a Londra e io anche. Ed ecco che arriveranno i soliti che si inventeranno storie e pettegolezzi senza fondamento. Malandrina!», con tanto di cuoricino. Neymar infatti era a Londra nei giorni scorsi per l’amichevole tra Brasile ed Uruguay e il suo commento sarebbe servito, a quanto pare, ad anticipare i gossip già circolanti in patria da un po’. La risposta della Lancellotti? «Campione, non mi avevi mica detto che eri in Europa… Malandrino!». Malandrini entrambi insomma: uno dei due mente.