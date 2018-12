L’agente di Asensio: «L’Inter è sulle sue tracce e ne siamo onorati»

L’agente di Marco Asensio ha voluto commentare l’interesse dell’Inter nei confronti del suo assistito, trequartista del Real Madrid

L’agente di Marco Asensio è stato intervistato da FC Internews per parlare del possibile arrivo del trequartista del Real in nerazzurro. Horacio Gaggioli, ha cercato di far chiarezza sulla situazione dello spagnolo, ricordato dai tifosi interisti per aver sentenziato la Juventus nella finale Champions contro il Real Madrid. Ecco cos’ha dichiarato: «È un orgoglio che un club come l’Inter possa interessarsi a Marco. Non so se sia vero, ma per il momento il giocatore non ha nessuna intenzione di lasciare il Madrid».