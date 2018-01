La sosta del bomber: Immobile alle Maldive con la moglie Jessica – FOTO

Ciro Immobile in vacanza alle Maldive con la moglie Jessica: sui social dell’attaccante della Lazio e della consorte… fa già caldo!

È il capo-cannoniere del nostro campionato, il bomber al momento più prolifico d’Europa e, dopo i quattro gol rifilati alla Spal, ovviamente se la gode alla grande. Parliamo ovviamente di Ciro Immobile: l’attaccante della Lazio, in coincidenza con la pausa di due settimane del campionato, ha preso armi e bagagli ed è volato in vacanza per un periodo di meritato riposo in compagnia della famiglia.

Con lui anche la moglie, la bellissima Jessica Melena, che ha deliziato i tifosi sul proprio account Instagram con alcuni scatti al caldo sole delle Maldive. Bella la vita, eh?