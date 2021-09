Lazio, Pedro: «Gol nel derby? Ecco perché sono andato da Sarri»

Al termine del match tra Lazio e Roma, Pedro è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la gara. Le sue parole

GIOIA – «Sono molto contento per la vittoria e per i tifosi. Abbiamo fatto una bella partita e sono felice anche per l’allenatore. Per me oggi era un derby speciale, Non era facile, ma abbiamo fatto bene. Il derby a Roma è importantissimo e questo successo ha grande valore».

FAMIGLIA – «Mi sento molto bene qua e sono felice di essere alla Lazio. I tifosi mi hanno accolto bene e anche i compagni. La Lazio è una grande famiglia. E poi mi piace il gioco di Sarri. Voglio dare tutto in campo per questa squadra».

GOL – «Sono felice di aver segnato e di essere entrato nella storia. Ma contava di più la vittoria della squadra».

