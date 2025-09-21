Lazio Roma: sintesi, cronaca, moviola e diretta LIVE

Lazio Roma LIVE, allo Stadio Olimpico il match valido per la quarta giornata di Serie A: ecco sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca

Il derby della Capitale tra Lazio e Roma, in programma domenica 21 settembre 2025 alle 12:30 allo Stadio Olimpico, non è mai una semplice partita di calcio. È un appuntamento che spacca la città in due, un concentrato di tensione, passione e simboli che travalicano i novanta minuti di gioco. La sfida cade alla quarta giornata di Serie A, con entrambe le squadre reduci da un avvio non lineare: la Lazio di Maurizio Sarri cerca stabilità dopo qualche inciampo, mentre la Roma guidata da Gian Piero Gasperini punta a consolidare le buone impressioni lasciate nelle prime uscite stagionali.

Sul piano tattico, Sarri resta fedele al suo 4-3-3 fatto di pressing alto e verticalizzazioni rapide, affidandosi a Zaccagni e Dia per mettere in difficoltà la retroguardia giallorossa. Gasperini, invece, non rinuncia al suo 3-5-2 aggressivo, con Soulé e Ferguson pronti a sfruttare ogni spazio con inserimenti e ripartenze.

L’attesa in città è febbrile: oltre 60.000 tifosi riempiranno l’Olimpico, mentre le autorità hanno predisposto un piano di sicurezza imponente, con controlli serrati e l’ausilio di droni ed elicotteri.

Il derby romano resta un rito collettivo, un racconto di rivalità e identità. Chi uscirà vincitore non conquisterà solo tre punti, ma un posto speciale nel cuore della città. Calcionews24 segue le diretta!

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Pedro, Dia, Zaccagni. Allenatore: Sarri

Roma (3-4-1-2): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Rensch, Cristante, Koné, Angeliño; Pellegrini; Soulé, Ferguson. Allenatore: Gasperini