Lazio-Sampdoria streaming e probabili formazioni: dove vederla

Lazio-Sampdoria streaming e probabili formazioni: dove vedere il match valido per la 15ª giornata della Serie A 2018/2019

Allo Stadio Olimpico di Roma, per il 15° turno della Serie A 2018/2019, va in scena Lazio-Sampdoria. I biancocelesti di Simone Inzaghi, quinti in classifica con 24 punti, sono reduci da tre pareggi consecutivi in campionato e cercano la vittoria per rimanere in scia del quarto posto. I blucerchiati guidati da Marco Giampaolo (19) vengono dal largo successo sul Bologna (4-1) e dalla vittoria in Coppa Italia sulla Spal; per loro, una partita in cui fare risultato per non perdere terreno dalla zona Europa. All’Olimpico, calcio d’inizio sabato 8 dicembre alle ore 20,30.

Lazio-Sampdoria sarà trasmessa in esclusiva streaming su DAZN: la piattaforma, dopo la sottoscrizione di un abbonamento è disponibile su pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile (Clicca qui per abbonarti un mese gratis a DAZN). La partita sarà disponibile gratuitamente per gli abbonati a Mediaset Premium e, a pagamento, per quelli a Sky Sport (anche in tv attraverso decoder Sky Q per tutti coloro che hanno acquistato il ticket aggiuntivo), ma sempre tramite app DAZN. Sarà inoltre possibile seguire la cronaca in diretta della partita sulle frequenze radiofoniche di Rai Radio 1 e in diretta live testuale direttamente sul nostro sito con ampio pre-partita.

Lazio-Sampdoria

Competizione: Serie A 2018/2019

Quando: sabato 8 dicembre 2018

Fischio d’inizio: ore 20,30

Dove vederla in streaming: DAZN

Stadio: Olimpico (Roma)

Arbitro: Davide Massa (Imperia)

Lazio-Sampdoria probabili formazioni

LAZIO – Inzaghi conta in Marusic l’unico indisponibile e deve valutare le condizioni di Leiva, ancora non al meglio e pronto a partire dalla panchina. Verso la conferma del 3-5-1-1 con Strakosha in porta, Luiz Felipe, Acerbi e Radu in linea di difesa; a centrocampo, Patric è pronto a giocare titolare in luogo di Marusic e fare reparto con Parolo, Badelj, Milinkovic-Savic e Lulic. In attacco, si scalda Luis Alberto per supportare Ciro Immobile.

SAMPDORIA – Giampaolo non può contare su Barreto ma ritrova Murru e Regini. Blucerchiati verso il rodato 4-3-1-2 con Audero in porta, Bereszynski, Tonelli, Andersen e Murru in linea di difesa; a centrocampo conferme per Praet e Linetty, mentre il giovane Vieira può partire dal 1′ in luogo di Ekdal. Sulla trequarti, ballottaggio Ramirez-Saponara; in attacco, Quagliarella sicuro del posto con Defrel e Caprari per una maglia.

PROBABILE FORMAZIONELAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Patric, Parolo, Badelj, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto; Immobile.

PROBABILE FORMAZIONE SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Andersen, Murru; Praet, Vieira, Linetty; Ramirez; Defrel, Quagliarella.

