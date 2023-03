Lazio, Sarri protesta ancora: «Mondiale stupido, Lega e UEFA iprocrite»

Maurizio Sarri non ci sta e non le manda a dire sul calendario pieno della sua Lazio dopo il Mondiale: parla il tecnico

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha parlato a Sky Sport del calendario fitto di impegni della sua squadra.

LE PAROLE – «C’è un calendario fatto per far giocare un Mondiale stupido. Dal 4 gennaio giochiamo ogni 3 giorni, è una follia che fa il calcio più brutto. Ora leggo che si sta pensando di fare un Mondiale a 48 squadre. Si deve rivedere tutto e non essere ipocriti. La Lega serie A mette le liste, la UEFA mette le liste e poi giochiamo ogni tre giorni».