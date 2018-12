Tre sorelle che han fatto un patto: Anna, Gloria e la Vecchia Signora – VIDEO e FOTO

Alla scoperta delle sorelline Anna e Gloria Cirimbelli, direttamente da Brescia: la bionda atomica e la mora da urlo hanno un’unica grande passione bianconera in comune…

Eran «tre sorelle che han fatto un patto» nel caso di Occhi di Gatto (celeberrimo cartone animato giapponese causa di pruriti adolescenziali un po’ di annetti fa), ma noi siam modesti e ce ne bastano due più la Vecchia Signora: Anna e Gloria Cirimbelli. La mora e la bionda, come nel più classico cliché del velinismo all’italiana, sono decisamente esplosive. La prima (la bionda) juventina sfegatata per passione con un seguito davvero niente male di oltre 62mila followers su Instagram (no, scusate se è poco). Sul suo profilo è tutto un fiorire di pose in maglie, tutte, sciarpe, calzini, piumoni ed accessori per la casa ed il bagno bianconeri. Insomma, pochi dubbi sulla squadra per cui tiene: nemmeno un cieco se lo chiederebbe.

La seconda invece (la mora) idolo della folla con un seguito da quasi 42mila followers (è ancora giovane, la ragazza si farà). Pure lei juventina per passione o magari anche per amore: quello per Nicolò Pozzebon, attaccante attualmente in forza alla Juventus Under 23 (la seconda formazione bianconera che disputa il campionato di Serie C). Tradotto, per i capiscers: è già prenotata. E allora ammiriamo rigorosamente da lontano le due sorelle bresciane entrate di diritto nel novero delle nostre #CN24GIRLS. Come di dice nel dialet de Bresa“Complimenti a mammà”?