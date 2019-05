Lecce, la promozione del “gigante”: ecco Andrea La Mantia

Il colosso di Lecce è Andrea La Mantia, 1,90m di altezza per 17 centri stagionali: ecco il goleador dei giallorossi

Andrea La Mantia, 28 anni, classe 1991, un gigante di 1,90m, protagonista della promozione in Serie A del suo Lecce. Un bottino di 17 reti (in 32 presenze), miglior marcatore dei giallorossi e quarto in quella globale pronto a conquistare anche la Serie A.

La Mantia è cresciuto nelle giovanili giallorosse, della Roma stavolta, per poi trasferirsi al Frosinone. Una carriera in Serie C non molto redditizia per il colosso di Marino: solo l’approdo alla cadetteria ne segna l’ascesa. Alla sua prima stagione in Serie B, con la Pro Vercelli, segna 9 gol. L’anno dopo ne segnerà 12 con la Virtus Entella per poi fare il salto di qualità, approdando al Lecce di Liverani. E ora, si parte alla conquista della Serie A.