Da Buffon alla Bufoni: Neymar, è amore con Leticia! – VIDEO e FOTO

Neymar ufficializza via Instagram la propria nuova storia d’amore con la campionessa di skateboard brasiliana Leticia Bufoni

Stavolta Neymar (forse) fa sul serio e, dopo l’addio alla modella Bruna Marquezine, ha deciso di fare tutte le cose per bene. La sua nuova compagna è infatti la skateboarder professionista Leticia Bufoni, 25enne originaria di San Paolo, indicata universalmente come una delle sportive più forti e potenti del mondo: insomma, non la prima che il buon Ney si è trovata sotto tiro. Da Gigi Buffon (suo compagno al Paris Saint-Germain) alla Bufoni del resto il passo è stato relativamente breve per l’attaccante verdeoro: il nuovo amore è stato ufficializzato, senza troppi giri di parole, con una storia pubblicata direttamente sul proprio account Instagram in occasione della vittoria da parte di Leticia del campionato mondiale di skateboard in Brasile, qualche giorno fa.

Dopo i gossip dello scorso anno (guarda anche: NEYMAR INNAMORATO DI GIOVANNA? – VIDEO E FOTO), O’ Ney è venuto allo scoperto scrivendo: «Complimenti amore mio: sei forte, orgoglioso di te. Sempre insieme». La Bufoni, in risposta al nuovo compagno, si è limitata a rispondere con un semplice: «Ti amo». La nuova coppia made in Brazil è pronta dunque alla prima uscita pubblica congiunta: per Neymar, al centro dei gossip finora per diverse relazioni glamour con modelle e showgirl, un deciso cambio di rotta rispetto al recente passato. Anche se, a ben guardare, alla Bufoni, al di sotto degli abiti sportivi e delle apparenze decisamente street, non manca proprio niente per essere apprezzata…