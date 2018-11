L’ex di Morata di sposa: gli ultimi “sassolini” di Maria – VIDEO e FOTO

Maria Pombo, ex di Alvaro Morata, convola a nozze: per la modella spagnola l’occasione giusta per lasciarsi definitivamente il passato alle spalle

Fiori d’arancio, fiori di pesco per Maria Pombo, modella spagnola meglio conosciuta a suo tempo alle cronache gossippare di mezza Europa per la storia d’amore con Alvaro Morata (all’epoca neo-attaccante della Juventus). Prossimamente la bella Maria, che vanta una somiglianza incredibile con l’attuale compagna di Morata, l’italianissima Alice Campello (del resto, se quelli sono i gusti…), convolerà a nozze con il suo Pablo. L’occasione insomma è di quelle giuste per chiudere definitivamente i conti col doloroso passato: la fine della relazione con l’attuale attaccante del Chelsea porta con sé ancora strascichi profondi…

La Pombo ha confessato in una intervista di aver trascorso un periodo veramente molto difficile a causa di un uomo – Morata non è mai esplicitamente menzionato, ma domanda diretta su chi fosse la modella ha risposto con un laconico «Forse…» – che le ha letteralmente spezzato il cuore decidendo di mollarla. «È successo a tutti – ha poi spiegato Maria, chiudendo l’argomento – . Del resto quando ci si lascia da giovani è normale che si soffra». Con Morata ormai felicemente accasato e da poco padre, tanto vale mettersi il passato alle spalle. Chiodo schiaccia chiodo.