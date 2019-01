Mia tifa Hammers e ha qualcosa in comune coi laziali – VIDEO e FOTO

La super pornostar americana di origini libanesi Mia Khalifa svela la propria passione per il calcio, per il West Ham e soprattutto per l’ex pupillo della Lazio Felipe Anderson

Ci sono due categorie di maschietti: quelli che conoscono molto (molto molto molto) bene Mia Khalifa… e quelli che mentono. Lei di sicuro non necessita di troppe presentazioni: dopo una fulminea ma ricchissima carriera nell’industria pornografica americana cominciata nel 2014 e terminata un paio di anni più tardi (salvo qualche scena recente che Mia ha scelto generosamente di regalare al mondo), adesso la Khalifa si diletta nel mondo delle piattaforme on-line, ma soprattutto in quello dei videogiochi e, dulcis in fundo, dello sport. Della sua passione per l’hockey su ghiaccio già si sa da diverso tempo, ma ce n’è un’altra che la bella ex pornostar di origini libanesi pareva aver nascosto finora: quella per il ca… lcio (no, dell’altra sapevamo fin troppo bene).

Mia è infatti una super-tifosa del West Ham United: approdata di recente a Londra, la prosperosissima sexy star di Beirut non si è fatta mancare una visita presso lo Stadio Olimpico con tanto di foto di rito da postare sul proprio account di Instagram (che conta quasi 13 milioni di followers, a testimonianza del fatto che probabilmente sono ancora pochi i maschi a non conoscerla). La Khalifa di ca… lcio pare anche intendersene discretamente (come di tutto il resto, perdonateci la battuta): interrogata circa le proprie preferenze all’interno della rosa degli Hammers, l’ex pornodiva è stata sicura nell’indicare l’esterno brasiliano Felipe Anderson. Sì, proprio lui: l’ex prodigio della Lazio ceduto in estate da Claudio Lotito per 38 milioni di euro. Un piccolo motivo di orgoglio anche per il popolo biancoceleste: può vantare qualcosa in comune con Mia Khalifa.