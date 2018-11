La Lindsey Vonn che non t’aspetti e l’amore viola – VIDEO e FOTO

La campionessa di sci olimpica Lindsey Vonn e la confessione che non t’aspetti: la super atleta americana confessa di seguire (poco) il calcio e di tenere per la Fiorentina

Ora che è prossima al ritiro dall’attività agonistica, di lei ci si ricorderà per i record strappati su una pista innevata a suon di vittorie ed anche per aver letteralmente rivoluzionato il modo di intendere lo sport femminile. Lindsey Vonn, la campionessa americana di sci alpino, è pronta a cominciare la sua seconda vita: dalla gelida neve al caldo delle riviste patinate, sulle quali negli ultimi anni ha già fatto spesso capolino (merito della travagliata storia d’amore con il campione di golf Tiger Woods e di tantissimi servizi glamour in cui ha mostrato molto di sé stessa). Per la 34enne Vonn adesso ci sarà spazio probabilmente anche per il calcio, come da lei stessa ammesso nel corso di una intervista rilasciata per Fuorigioco, inserto a tinte rosa de La Gazzetta dello Sport.

Un amore, in questo senso, già c’è e non è quello di un calciatore. Lindsey ha candidamente ammesso di avere un debole per la Fiorentina, nonostante dalle sue parti, negli USA, il soccer non è che sia al momento lo sport più seguito. I colori viola però avrebbero rapito la super-Vonn ed in maniera tutt’altro che casuale: la sorella, insieme al compagno, si sono infatti stabiliti da qualche anno proprio a Firenze. Da quelle parti insomma la quasi ex pluri-mediagliata sciatrice è quasi di casa. Adesso che ti tempo libero ne avrà parecchio, Lindesy potrebbe anche fare un salto al Franchi…