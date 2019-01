L’Inter su Twitter a un utente: «Non trovi i porno? Guarda Brozovic!»

La risposta epica, che coinvolge anche Brozovic, dell’account Twitter in lingua spagnola dell’Inter ad un utente venezuelano che chiedeva informazioni suoi propri canali hot

Per molti tifosi il calcio è uno sport orgasmico, certo che paragonarlo al sesso è impresa alquanto ardua (seppure diffusa). Di certo non è mancato il coraggio (e la fantasia) ai social media manager spagnoli di casa Inter, che hanno risposto per le rime a un utente venezuelano che chiedeva informazioni via Twitter riguardanti i propri canali porno della tv via cavo. L’utente in questione, tale Saul Morales, è probabile che si sia semplicemente confuso taggando l’account spagnolo della società nerazzurra in luogo che una società di telecomunicazioni quasi omonima, ma tant’è… la via per l’epicità passa anche da queste cose. Così il povero Morales ha twittato: «Dai Inter, sappiamo che sei tu: cosa è successo ai miei canali porno?».

Secca la risposta dell’account nerazzurro in lingua spagnola: «Caro Saul, vedere giocare Marcelo Brozovic tutte le settimane potrebbe essere la soluzione al tuo problema. Cordiamente, l’Inter risponde». Nel giro di pochissimo, nemmeno a dirlo, la replica interista ha fatto immediatamente il giro del web, soprattutto tra i tifosi sudamericani ed extra-europei passando anche per l’Italia.