Liya Mindru: l’influencer con la passione per la moda, i bikini ed il Milan. Il “fattore C” della modella moldava per sostenere i rossoneri proprio ora che ce n’è più bisogno

Se per scalare la classifica al Milan servirà una certa dose di “fattore C”, un consiglio potrebbe essere ben accetto dalla tifosa d’eccezione Liya Mindru. La super-influencer di origine moldava (con un profilo Instagram che conta già oltre 16mila followers, tanto per gradire) è modella, blogger, buyer, ma soprattutto stilista di bikini: il suo brand, Travelass, è un inno alle forme e, in particolare, a quelle anatomiche di cui più avrebbe bisogno la squadra di Gennaro Gattuso in questo delicato momento.

La passione per la moda e l’attenzione professionale per i lati B della dinamica Liya, si incrociano a stretto giro di posta con l’amore per i colori rossoneri. Giusto chiarire allora che, se nella vita conta avere tanto… sedere, la Mindru ci pare parta già un bel passo avanti al resto.